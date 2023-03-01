Нью-Дели, , 17:08 — REGNUM Продление так называемой зерновой сделки возможно только при учёте интересов России. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на встрече со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу 1 марта в Нью-Дели.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (слева) и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах на полях министерской встречи G20 в Нью-Дели © Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

В российском МИД отметили, что стороны обсудили перспективы реализации черноморской зерновой инициативы. Лавров при этом подчеркнул, что «продолжение «пакетного» соглашения по зерну возможно лишь при учёте интересов российских производителей сельхозпродукции и удобрений».

Производителям нужен беспрепятственный доступ на мировые рынки.

Лавров и Чавушоглу встретились на полях «Группы двадцати» в индийской столице. Они также обсудили политический диалог Москвы и Анкары, сотрудничество в торгово-экономической сфере, а также оказание турецкой стороне помощи в связи с недавним разрушительным землетрясением.

Чавушоглу ранее заявил, что Турция не поддерживает никакие односторонние санкции против России, если их вводят без поддержки со стороны ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, в ООН выразили надежду на продление черноморской «зерновой сделки» после 18 марта.