Лавров: продление «зерновой сделки» возможно при учёте интересов России
Нью-Дели, 1 марта 2023, 17:08 — REGNUM Продление так называемой зерновой сделки возможно только при учёте интересов России. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на встрече со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу 1 марта в Нью-Дели.
В российском МИД отметили, что стороны обсудили перспективы реализации черноморской зерновой инициативы. Лавров при этом подчеркнул, что «продолжение «пакетного» соглашения по зерну возможно лишь при учёте интересов российских производителей сельхозпродукции и удобрений».
Производителям нужен беспрепятственный доступ на мировые рынки.
Лавров и Чавушоглу встретились на полях «Группы двадцати» в индийской столице. Они также обсудили политический диалог Москвы и Анкары, сотрудничество в торгово-экономической сфере, а также оказание турецкой стороне помощи в связи с недавним разрушительным землетрясением.
Чавушоглу ранее заявил, что Турция не поддерживает никакие односторонние санкции против России, если их вводят без поддержки со стороны ООН.
Как сообщало ИА REGNUM, в ООН выразили надежду на продление черноморской «зерновой сделки» после 18 марта.