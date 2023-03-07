Москва, 7 марта, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Минобороны РФ обнародовало кадры, демонстрирующие уничтожение позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими танками Т-72БМ, Т-72Б3М и новейшим Т-90М «Прорыв».

Станислав Красильников/ТАСС Т-90М «Прорыв»

На видео показано, как танки выезжают на рубежи и ведут огонь по противнику из 125-мм пушек. Кадры также демонстрируют работу экипажа и автомата заряжения пушки внутри башни танка.

«В первую очередь огнём из 125-мм пушек наводчики-операторы уничтожили позиции противотанковых средств и бронетехнику противника», — сообщили в Минобороны.

В ведомстве также заявили, что разведчик, корректирующий стрельбу танков, подвергся минометному обстрелу, но продолжил корректировку. Его работа позволила полностью уничтожить батарею противника.

Как сообщало ИА REGNUM, российский реактивный дивизион «Корса» лишает подразделения ВСУ в Авдеевке (ДНР) путей снабжения, чтобы спровоцировать снарядный голод и нехватку бойцов.