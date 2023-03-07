Командир взвода ВС России Игнат: реактивный дивизион «Корса» оставляет ВСУ без снабжения в Авдеевке

Авдеевка, ДНР, , 03:52 — REGNUM Российский реактивный дивизион «Корса» лишает подразделения ВСУ в Авдеевке (ДНР) путей снабжения, чтобы спровоцировать снарядный голод и нехватку бойцов в украинских войсках, заявил командир взвода ВС России с позывным Игнат.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, украинские военные, которые находятся в этом населенном пункте, получают пополнение по дороге из города Константиновка.

«Поэтому нам важно перерезать эту трассу, это направление… Так как сейчас распутица, плюсовая температура, в полях грязь, доставка БК (боекомплекта. — прим. ИА REGNUM) идет только по твердому покрытию, по дорогам, по асфальту», — сказал он РИА Новости.

Игнат также сообщил, что его «Корса» бьет по местам скопления резервов, а также по пунктам постоянной дислокации и накопления вражеской техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта Минобороны России распространило информацию о том, что российские войска ударили по позициям вооруженных формирований Украины высокоточными боеприпасами нового поколения.