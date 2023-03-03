МИД: в России удивлены тем, как США представили суть разговора Лаврова и Блинкена

Москва, , 12:26 — REGNUM Министерство иностранных дел России удивлено тем, как власти Соединенных Штатов представили суть разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на полях G20 в Нью-Дели, заявила 3 марта официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы с удивлением увидели, что была дана какая-то развернутая оценка тому, что сказала американская сторона, превратив это в некие посылы России», — цитирую её «Известия» в своём телеграм-канале.

Захарова вновь подчеркнула, что «никаких переговоров, ни встреч не было, все это было на ногах по инициативе США».

Напомним, ранее в МИД РФ сообщили, что Блинкен попросил о разговоре с Лавровым, и краткая беседа состоялась на полях саммита глав МИД стран G20 в Нью-Дели.

Однако позже Блинкен заявил, что в ходе разговора с Лавровым он якобы потребовал возвращения России к договору СНВ, прекращения военной спецоперации, а также предложил провести обмен заключенными, включив в него Пола Уилана.

Подлинной дипломатией такие беседы в коридорах и подобные заявления в прессе о них не назовешь, заявление Блинкена свидетельствуют о его самопиаре и непрофессионализме, заключили в МИД РФ.