Блинкен в разговоре с Лавровым поднял вопрос об осужденном за шпионаж Уилане

Вашингтон, , 18:03 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым поднял вопрос об осужденном в России за шпионаж гражданине США Поле Уилане, заявил Блинкен 2 марта.

Энтони Блинкен Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Госсекретарь США предложил Лаврову принять предложение Вашингтона об обмене заключенными, которое предполагает освобождение Уилана.

Краткая беседа Блинкена и Лаврова состоялась 2 марта на полях саммита G20 в Индии, инициатором была американская сторона, сообщили ранее в МИД России.

В 2020 году российский суд приговорил Пола Уилана к 16 годам лишения свободы за шпионаж.

В январе 2023 года координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжают попытки вернуть на территорию страны Пола Уилана, но не будут обсуждать эту тему публично .