Официальный представитель МИД Захарова рассказала о самопиаре Блинкена

Москва, , 21:37 — REGNUM Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о его разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым свидетельствуют о самопиаре и непрофессионализме Блинкена, заявила 2 марта в эфире «России-1» официальный представитель МИД Мария Захарова.

Мария Захарова Mid.ru

Ранее в МИД сообщили, что Блинкен попросил о разговоре с Лавровым, и краткая беседа состоялась на полях саммита глав МИД стран G20 в Индии.

Позднее Блинкен сделал ряд громких заявлений: по его словам, в ходе разговора с Лавровым он потребовал возвращения России к договору СНВ, прекращения военной спецоперации, а также предложил провести обмен заключенными, включив в него Пола Уилана.

«Американский народ спрашивает, что администрация Байдена сделала на ниве двусторонних отношений и тех проблем, которые сама же и создала. Блинкену нужно что-то предъявить народу, а предъявить ему нечего, кроме как ловить Лаврова по коридорам», — заявила Захарова.

Подлинной дипломатией такие беседы в коридорах и подобные заявления в прессе о них не назовешь, добавила представитель МИД.