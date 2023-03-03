Москва, 3 марта, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России удивлено тем, как власти Соединенных Штатов представили суть разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на полях G20 в Нью-Дели, заявила 3 марта официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«Мы с удивлением увидели, что была дана какая-то развернутая оценка тому, что сказала американская сторона, превратив это в некие посылы России», — цитируют её «Известия» в своём телеграм-канале.

Захарова вновь подчеркнула, что «никаких переговоров, ни встреч не было, всё это было на ногах по инициативе США».

Напомним, ранее в МИД РФ сообщили, что Блинкен попросил о разговоре с Лавровым и краткая беседа состоялась на полях саммита глав МИД стран G20 в Нью-Дели.

Однако позже Блинкен заявил, что в ходе разговора с Лавровым он якобы потребовал возвращения России к договору СНВ, прекращения военной спецоперации, а также предложил провести обмен заключенными, включив в него Пола Уилана.

Подлинной дипломатией такие беседы в коридорах и подобные заявления в прессе о них не назовешь, заявления Блинкена свидетельствуют о его самопиаре и непрофессионализме, заключили в МИД РФ.