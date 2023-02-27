Вашингтон, 27 февраля, 2023, 10:17 — ИА Регнум. Из 20 тысяч польских наёмников, которые принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ против российских войск, погибли уже 2,5 тысячи человек, заявил бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. В интервью на канале The Jimmy Dore Show он пояснил, что их тела возвращены в Польшу и погребены там.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

Формирование польских частей напрямую связано c увеличением поставок военной техники производства НАТО и готовящимся наступлением украинской армии, считает информированный источник ИА REGNUM.

«Это крайне логичное решение, которое просто напрашивается из всей логики развития событий. И НАТО, и США говорят, что наступление обязательно должно быть весной — в марте или апреле, американская техника уже выгружается в Европе», — указал источник, комментируя известие о том, что в структуре Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет создано первое подразделение, сформированное из этнических поляк.

В ноябре 2022 года официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила на брифинге: по имеющейся информации, за восемь месяцев боевых действий в число наемников было рекрутировано до 8 тыс. бойцов. Среди стран, давших наибольшее число «солдат удачи», Захарова на первом месте упомянула Польшу (и лишь далее следовали США, Канада, Румыния и Великобритания).

Командир подразделения «Восток» ДНР Александр Ходаковский, со своей стороны, сообщил 2 ноября в эфире программы «Полный контакт»: при продвижении ВСУ на луганском направлении польские наемники выполняют роль заградотрядов. 14 февраля РИА «Новости» сообщило о прибытии свежих подкреплений, в том числе наемников из Польши и стран Западной Европы, в расположение подразделений ВСУ в Харьковской области.

О потерях ВСУ говорят разное, но все сходятся в одном: они огромны. Западные информресурсы дают цифру только безвозвратных потерь в 257 тысяч человек. Ветеран разведки полковник Анатолий Матвийчук, ссылаясь на данные разведки, говорит о 300 тысячах убитых и 500 тысячах раненых. Общие потери в районе полумиллиона означают, что профессиональная армия, с которой Украина начинала войну, перебита полностью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что число погибших польских наемников, участвовавших в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины против российских войск, достигло 2,5 тысячи человек, известил бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. В эфире The Jimmy Dore Show он утверждает, что всего в боях на Украине решили принять участие 20 тысяч польских военнослужащих.

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