Москва, 30 января, 2023, 09:12 — ИА Регнум. Отсутствие после 2026 года соглашения с Вашингтоном о контроле над вооружениями (в связи с истечением срока Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), является возможным сценарием, который может быть реализован по вине США и Кремль готов к этому, при этом хотел бы двигаться по другому пути — к новому уравнению безопасности. Об этом 30 января заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM США И Россия

Дипломат отметил, что развал данного договора вызовет у Москвы глубокое сожаление, при этом насильно удерживать в нем США Кремль не станет.

Отвечая на вопрос, означает ли это, что Россия уже просчитывает сценарий, что после 2026 года с США не будет никакого договора по контролю над вооружениями, Рябков отметил, что это является вполне возможным сценарием.

«К сожалению, все последние годы мы наблюдали со стороны Вашингтона довольно продуманный, если руководствоваться принципом, что главное — это эгоистический интерес США, а остальным можно пренебречь, продуманный демонтаж важнейших звеньев, элементов всей конструкции контроля над вооружениями, в том числе и многостороннего характера, не только двустороннего с Российской Федерацией. Жертвой этого курса вполне может пасть и ДСНВ», — приводит его слова РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что Россия готова к такому сценарию.

«Мы его просчитываем, в том числе с точки зрения последствий для того, как и в каком разрезе нам надо будет фокусировано работать над гарантированным обеспечением нашей безопасности», — отметил замглавы МИД России, добавив, что это не выбор России, что оптимально нужно идти по другому пути.

«То есть возобновить процесс обсуждения тематики стратегической стабильности и начать все же работу над новым уравнением безопасности, в котором учитывались бы все факторы, влияющие на стратегическую стабильность», — отметил дипломат.

Как передавало ИА REGNUM, по словам Рябкова, вести разговоры с кем бы то ни было бессмысленно в условиях, когда Вашингтон и его вассалы соревнуются в количестве переданных Киеву танков. Он также отметил, что США своими действиями, направленными на решение так называемого «русского вопроса», балансируют на грани прямого столкновения с Россией.

При этом в КНДР считают, что Запад хочет создать «азиатский вариант» НАТО.

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