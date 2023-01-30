Москва, 30 января, 2023, 09:04 — ИА Регнум. Вашингтон своими действиями, которые направлены на решение так называемого «русского вопроса», балансируют на грани прямого столкновения с Россией. Об этом заявил замглавы МИД Российской Федерации Сергей Рябков.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

Он напомнил, что Россия продолжает придерживаться Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), соблюдает все установленные качественные и количественные ограничения, продолжает информационный обмен.

Дипломат заявил, что при этом Вашингтон, осуществляя фронтальное сдерживание России, нарушает преамбулу договора, в которой говорится о неделимости безопасности.

Замглавы российского МИД подчеркнул, что при этом никто не отменял международно-правовую оговорку rebus sic stantibus (если обстоятельства остаются без изменений).

Он отметил, что эта оговорка указывает на важность учета того, насколько обстоятельства, которые имеют место при заключении какого-либо соглашения, остаются неизменными.

«Напомню, что, согласно положениям преамбулы договора, США подписались под тем, что — я цитирую — «работают над упрочением новых стратегических отношений, основанных на взаимном доверии, открытости, предсказуемости и сотрудничестве», а также (я опять цитирую) «руководствуются принципом неделимой безопасности», — приводит РИА Новости слова Рябкова, который добавил, что преамбульная часть любого договора имеет не менее важное значение, чем оперативные статьи.

Дипломат отметил, что именно эти положения очень грубо и цинично нарушаются действиями США, которые направлены на решение так называемого «русского вопроса» через фронтально-агрессивное сдерживание, балансирующее на грани прямого столкновения НАТО и США с Российской Федерацией.

Он также отметил, что американские действия нацелены на разрушение исторического и культурного кода граждан России.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Рябков заявил, что вести разговоры с кем бы то ни было бессмысленно в условиях, когда США и его вассалы соревнуются в количестве переданных Киеву танков.

По теме: В Пентагоне ответили на вопрос о поставках Киеву истребителей F-16

Читайте также: В США смысл послания Зеленского объяснили как «Все кончено»