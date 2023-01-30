Пхеньян, 30 января, 2023, 08:25 — ИА Регнум. ﻿Визит генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга в Южную Корею и Японию нацелен на подстрекание к созданию азиатской версии НАТО, сообщило 30 января северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

Сам факт того, что руководитель военной организации, превратившей Украину в поле опосредованной войны, прилетает не на театр устроенных им военных действий, а в расположенный на большом отдалении от него Азиатско-Тихоокеанский регион, вызывает нарастающую озабоченность в Пхеньяне.

НАТО уже давно настойчиво пытается расширить сферу своего влияния за пределы Европы, поэтому, считая Южную Корею и Японию ключевым звеном в осуществлении своих «гегемонистских амбиций», военный блок в последние годы придаёт мощный импульс укреплению двухсторонних отношений с Токио и Сеулом.

«Совершенно очевидна цель НАТО, которая в прошлом году зафиксировала в новой «стратегической концепции» Россию как «самую серьёзную и непосредственную угрозу», а Китай — как «системный вызов», а также сегодня откровенно протягивает руку к Южной Корее и Японии. Вместе с сателлитами фабриковать «азиатскую версию НАТО», служащую поддерживанию своей гегемонии и порядка, — таково окончательное намерение НАТО во главе США», — говорится в статье.

В Пхеньяне предполагают, что НАТО будет запугивать Японию и Южную Корею угрозой со стороны, а также оказывать на них всяческое давление, заставляя отправлять своё оружие киевскому режиму.

«Появление НАТО, являющегося синонимом войны и конфронтации, в Азиатско-Тихоокеанском регионе в любом случае не может принести никакого блага. Визит генсека НАТО в Южную Корею и Японию является вояжем противостояния и прелюдией к войне в регионе», — заключает ЦТАК.