Москва, 24 января, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин 24 января в режиме видеоконференции проведет совещание с членами правительства на тему развития внутреннего туризма в 2023 году, а также встретится с губернатором Белгородской области, сообщил журналистом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Помимо анонсов, он ответил на актуальные вопросы российских СМИ, рассказав, в частности, о подготовке покушения украинскими спецслужбами на основателя ЧВК «Вагнер» и опасности покушений на мирных жителей России, коснулся темы с декларациями депутатов и закрытия границ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

По словам Пескова, на 24 декабря у президента России запланирован целый ряд встреч, но только одна из них будет открытая — губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков представит доклад главе государства.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с тем, что Киев может попытаться совершить покушение на бизнесмена, основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. По его мнению, «Украина имеет отношения и к покушениям, и к чудовищным убийствам».

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Опасность покушения существует и для мирных жителей России, отметил Песков, напомнив при этом убийство общественницы Дарьи Дугиной.

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Говоря о продолжении работы в диалоге с Ереваном и Баку, Песков сказал, что это сложная и кропотливая работа, но Россия продолжает выполнять свои обязательства.

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Вместе с тем, оценивая состояние диалога с Германией, Песков ответил, что отношения между Россией и ФРГ находятся на достаточно низкой точке, нет понимания и с другими странами Европейского союза и Североатлантического альянса. Неминуемый след для будущего этих отношений оставят возможные поставки танков Киеву, считает Песков.

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Журналистов волновал вопрос возврата в Россию IT-специалистов. На что пресс-секретарь главы РФ пояснил, что российское руководство заинтересовано в том, чтобы «для их возвращения были созданы необходимые условия».

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Особый интерес СМИ проявили к специфике процесса подачи деклараций парламентариями. Песков пояснил:

«Разумеется, условия специальной военной операции вносят свою специфику, но главным, наверное, является то, что подача деклараций будет продолжаться для всех, в том числе и для чиновников. Это обязательное условие, и это уже наработанная система», — сказал он.

Также в Кремле отреагировали на планы Эстонии закрыть судоходство для России. По словам пресс-секретаря президента, в этом вопросе Россия будет руководствоваться международным правом.

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Комментируя одну их самых нашумевших тем последнего времени — резервирование выезда граждан РФ за рубеж — пресс-секретарь главы государства предложил ориентироваться на разъяснение, сделанное Ярославом Ниловым (ЛДПР), возглавляющим в Госдуме комитет по труду и социальной политике.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ярослав Нилов отмечал, что законопроект о предварительном резервировании даты и времени для пересечения границы России не связан с закрытием границ, а призван упорядочить проезд.

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