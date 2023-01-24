Москва, 24 января, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Встреча президента России Владимира Путина с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым состоится 24 января. Об этом 24 января рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сергей Гунеев/ РИА Новости Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина по итогам заседания Государственного Совета.

«Целый ряд встреч сегодня также запланирован у президента, одна из них будет открытая — на докладе у президента губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков», — сказал представитель Кремля.

Также Песков утончил, что у всех остальных встреч и совещаний главы российского государства 24 января непубличный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал устранить антигосударственные политические силы.