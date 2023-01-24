Москва, 24 января, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в беседе с журналистами 24 января ответил на претензии Эстонии на закрытие свободного судоходства для России в Финском заливе.

Павел Бедняков/ РИА Новости 19 декабря 2022. Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после участия в российско-белорусских переговорах в Минске.

«Есть всё-таки международное морское право, и нужно исходить из этого. Свобода судоходства именно обеспечивается этим правом…» — указал Песков.

Ранее посол Российской Федерации в Таллине Владимир Липаев в эфире «Соловьев Live» сообщал, что власти Эстонии прекратили практически все экономические связи с российской стороной.