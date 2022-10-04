Кабул, 4 октября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) сообщает, что число жертв теракта в образовательном центре «Кадж» в столице Афганистана возросло до 53 человек, из них 46 девочек, ранены 110 человек, передаёт телеканал Afghanistan International.

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

UNAMA представляет последнюю статистику о жертвах теракта на фоне того, что женщины и девушки в Кабуле, Герате, Бамиане и Балхе устроили акции протеста против «геноцида хазарейцев».

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В то же время кампания в «Твиттере» с хэштегом «Остановите геноцид хазарейцев» 3 октября перешагнула отметку в 1 миллион просмотров и стала ведущим трендом в Афганистане.

Это нападение, почти все жертвы которого были учащимися, также вызвало бурную реакцию на мировом уровне.

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