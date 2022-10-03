Кабул, , 12:32 — REGNUM После реакции на нападение на образовательный центр «Кадж» в Западном Кабуле Всемирный совет хазарейцев заявил, что это нападение является ещё одним ярким примером, доказывающим продолжение геноцида этого народа. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганская семья DFID — UK Department for International Development

Отмечается, что совет собирается начать акции протеста в разных странах.

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Всемирный совет хазарейцев обратился к правозащитным учреждениям и организациям, а также к людям внутри и за пределами Афганистана с просьбой принять участие в этих протестных акциях.

Между тем, ряд афганских деятелей культуры также осудили нападение на «Кадж» и назвали его геноцидом хазарейцев.

Певец Фархад Дарья призвал известных афганских певцов неделю соблюдать траур.

Согласно новой статистике, не менее 140 человек были убиты и ранены при нападении на школу «Кадж» на западе Кабула.

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