Кабул, 3 октября 2022, 12:32 — REGNUM После реакции на нападение на образовательный центр «Кадж» в Западном Кабуле Всемирный совет хазарейцев заявил, что это нападение является ещё одним ярким примером, доказывающим продолжение геноцида этого народа. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Отмечается, что совет собирается начать акции протеста в разных странах.
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Всемирный совет хазарейцев обратился к правозащитным учреждениям и организациям, а также к людям внутри и за пределами Афганистана с просьбой принять участие в этих протестных акциях.
Между тем, ряд афганских деятелей культуры также осудили нападение на «Кадж» и назвали его геноцидом хазарейцев.
Певец Фархад Дарья призвал известных афганских певцов неделю соблюдать траур.
Согласно новой статистике, не менее 140 человек были убиты и ранены при нападении на школу «Кадж» на западе Кабула.
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