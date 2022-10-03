Кабул, , 10:25 — REGNUM После нападения на школу «Кадж» на западе Кабула пользователи запустили кампанию в «Твиттере». Хэштег «Остановите геноцид хазарейцев» за 2 октября собрал 400 000 просмотров на этой платформе.

Логотип Twitter Alan O'Rourke

С помощью этого хэштега пользователи «Твиттер» хотят положить конец насилию против хазарейцев в Афганистане.

Тем временем в нескольких провинциях Афганистана начались акции протеста против нападения на школу «Кадж».

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва в школе «Кадж» на западе Кабула погибли и получили ранения более 140 человек.

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