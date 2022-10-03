Кабул, , 09:03 — REGNUM Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA) сообщает, что число жертв в результате нападения на школу «Кадж» в хазарейском районе в Западном Кабуле продолжает увеличиваться, передаёт агентство «Шафакна».

Взрыв geralt

UNAMA написала 3 октября в Твиттере, что число погибших достигло 43, а число раненых — 83 человек. В основном жертвами стали девочки и молодые женщины.

UNAMA добавила, что число жертв, вероятно, увеличится. По данным офиса миссии, процесс проверки продолжается.

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Напомним, вечером 2 октября источник сообщил в интервью газете «Руз», что число погибших составляет 54 человека, а раненых —112. По словам собеседника, эта статистика является предварительной, окончательные данные ещё не собраны.

Перед этим источники сообщали о 49 погибших: 42 девушках, трёх мужчинах. Ещё четыре тела пока не удалось опознать. Также они упоминали о 97 пострадавших.

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Теракт совершили двое террористов-смертников 30 сентября. Утверждается, что сначала нападавшие расстреляли охранников и нескольких учениц, а затем устроили взрыв в аудитории, полной учащихся.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за это нападение.