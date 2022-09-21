Вашингтон, 21 сентября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Министр обороны США Ллойд Остин и его коллега глава норвежского ведомства Бьорн Арильд Грам провели встречу в Пентагоне, где обсудили текущую ситуацию на территории б. УССР и в Арктике. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает пресс-служба минобороны США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Остин США

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Встреча состоялась всего через две недели после совместного визита на авиабазу Рамштайн в Германии.

По словам Ллойда Остина, Норвегия является одним из членов-основателей НАТО и работает совместно США во всех операциях от Ближнего Востока до Крайнего Севера.

«Соединенные Штаты и Норвегия стоят вместе перед лицом угроз европейской безопасности», — подчеркнул Остин, ссылаясь на специальную военную операцию.

В свою очередь Бьорн Арильд Грам отметил, что Норвегия предоставила б. УССР самые современные системы, в том числе национальную усовершенствованную ракетную систему класса «земля-воздух».

Министр обороны США сказал, что «помнит о решающей роли, которую играет Норвегия в качестве глаз и ушей НАТО в Арктике». Кроме того, он поблагодарил министра обороны Норвегии за помощь его страны, когда самолёт V-22 Osprey потерпел крушение во время учений на территории европейской страны, где погибли четыре морских пехотинца.

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Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг побывал в Канаде в период с 24 по 26 августа и встретился с премьер-министром Джастином Трюдо. Они обсудили вопросы безопасности Арктики, российского присутствия на Крайнем Севере и специальную военную операцию на территории б. УССР.

«Я посещаю канадскую Арктику с премьер-министром Джастином Трюдо, чтобы подчеркнуть стратегическое значение региона для евроатлантической безопасности. Кратчайший путь в Северную Америку для российских ракет или бомбардировщиков пролегал бы через Северный полюс. Это делает роль NORAD жизненно важной для Северной Америки и для НАТО», — написал Столтенберг в обзорной статье, опубликованной 25 августа канадской газетой The Globe and Mail.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что НАТО провело воздушные учения над округом Нурланн (Норвегия) при участии ВВС Норвегии, США, Финляндии и Турции. Учения прошли в рамках программы «Арктическое сотрудничество».

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