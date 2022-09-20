Осло, , 19:14 — REGNUM НАТО провело воздушные учения над округом Нурланн (Норвегия) при участии ВВС Норвегии, США, Финляндии и Турции. Учения прошли в рамках программы «Арктическое сотрудничество». Об этом сообщает норвежское информационное агентство High North News.

F-22 Raptor Theaviationist.com

«Активность имела место над и за пределами побережья Трёнделага и Нурланна», — сказал подполковник Эйвинд Бире, начальник отдела коммуникаций норвежских ВВС.

В совместных учениях приняли участие американские истребители F-22 Raptor и стратегический бомбардировщик B-52, турецкий самолет наблюдения E-7 Wedgetail и несколько норвежских истребителей F-35. Самолёты отработали стрельбы по боевым целям в воздухе и на земле.

«Авиационные учения демонстрируют мощь и способность НАТО защищать территорию альянса», — отметил бригадный генерал Трон Странд, начальник норвежского центра воздушных операций.

«Обучение здесь, в Норвегии, обеспечивает более надежный и эффективный фактор сдерживания <…> Чем больше мы интегрируемся с нашими союзниками и партнёрами, особенно в Арктике, тем более устойчивыми мы становимся как коалиционные военно-воздушные силы», — добавил подполковник Майкл Кендалл, командир 90-й экспедиционной истребительной эскадрильи США.

По словам представителей вооружённых сил Норвегии, это первый случай, когда США принимают участие в такого рода учениях в Норвегии с применением истребителей пятого поколения F-22.

Как сообщало ИА REGNUM, экипажи большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» и большого десантного корабля «Александр Отраковский» из состава арктической группировки Северного флота совместно с личным составом тактической группы, дислоцированной на острове Котельный, отработали задачи учений по ведению оборонительных действий в Арктике.

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