Рогов: у России прибавится от 5 до 6 миллионов новых граждан
После проведения референдума о воссоединении территорий б. УССР у России прибавится от 5 до 6 миллионов новых граждан, считает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, это не предел. В своем телеграм-канале 21 сентября общественный деятель также отметил:
«В дальнейшем, когда начнут возвращаться беженцы, совокупное население новых регионов может вырасти до 8–9 миллионов человек. Площадь освобождённых территорий, на которых пройдут референдумы, — около 113 тысяч квадратных километров. По площади это больше, чем Болгария, Куба или Южная Корея. По населению больше Бельгии, Белоруссии, Израиля или Австрии».
Эрдоган: Путин хочет закончить конфликт. Сеть: «Капитуляция Киева — и всё»
Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин стремится скорее закончить кризис на территории бывшей УССР, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета.
В Госдуме рассказали, кто пополнит состав Вооруженных сил России
В Госдуме ожидают решения по увеличению численности сухопутной составляющей среди участников специальной военной операции.
Автомобили 198-го гуманитарного конвоя МЧС России доставили в Луганск 50 тонн сахара, сообщила 21 сентября пресс-служба МЧС ЛНР.
Премьер Италии Драги осудил референдумы в Донбассе
Референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях б. УССР являются «нарушением международного права», заявил премьер Италии Марио Драги.
Блинкен: США никогда не признают итоги референдумов в Донбассе
США никогда не признают итоги референдумов на освобождённых территориях б. УССР, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
«Если референдумы состоятся, и Россия заявит о присоединении [находившихся под контролем Киева] территорий, Соединённые Штаты никогда это не признают», — сказал глава Госдепартамента на переговорах с новым главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли.
На освобождённых территориях б. УССР в сентябре состоятся референдумы
Референдумы по вопросу о воссоединении с Россией состоятся с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях. Ранее решение об этом приняли власти освобождённых от киевских боевиков территорий б. УССР.
ВСУ наносят артиллерийские и ракетные удары по городам ДНР
Киевские войска несколько раз за утро открывали огонь по Донецку, Горловке, а также Пантелеймоновке. Об этом 21 сентября сообщает представительство ДНР в СЦКК.
В Госдуме объяснили закон о наказании за преступления в мобилизацию
Решения, принятые по референдумам, и закон о наказании за военные преступления в период военных действий и мобилизации — звенья одной цепи, отметил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).
По сообщению СЦКК ДНР, утром 21 сентября продолжились обстрелы Донецка и других населенных пунктов ДНР со стороны киевских нацистов. Так, в 06:30 мск по Петровскому району Донецка было выпущено шесть ракет из БМ-21 «Град». В 06:35–06:40 по Никитовскому району Горловки выпущено 15 снарядов калибра 122 мм, по Центрально-Городскому району Горловки — восемь снарядов калибра 152 мм.
В 7 часов утра по Пантелеймоновке выпущено шесть 152-мм снарядов. В 07:12 мск по Киевскому району Донецка выпущено три снаряда натовского калибра 155 мм. В 07:18 на Кировский район Донецка упали три снаряда калибра 152 мм, в 07:28 на Киевский район упало четыре снаряда калибра 155 мм. В 07:40 по населенному пункту Гольмовский выпущено шесть снарядов калибра 152 мм. В 07:46 на Киевский район Донецка упало три снаряда калибра 155 мм.
Депутат Госдумы: стадия СВО переходит в новое качество, Хасавюрта не будет
Стадия специальной военной операции переходит в иное качество, никакого Хасавюрта не будет, убежден член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).
За минувшие сутки в Донецке два человека получили ранения, наступив на сброшенные киевскими боевиками запрещенные мины ПФМ-1 «Лепесток». Об этом 21 сентября сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
Боевая работа экипажей штурмовиков Су-25 ВКС России по нанесению ракетных авиационных ударов по объектам и технике подразделений ВСУ. Видео: Минобороны России.
Олег Неменский: сама суть б. УССР требует для неё западного хозяина
Что представляет собой бывшая республика СССР, кто формирует настроения среди элит в б. УССР и кто управляет этой страной — в интервью ИА REGNUM ведущего эксперта Российского института стратегических исследований Олега Неменского.
В референдумах в Донбассе видят Россию реальным центром притяжения
Референдумы в ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областях показывают, что Россия является реальным центром мирового притяжения, считает сенатор Андрей Климов.