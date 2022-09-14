Осло, , 19:00 — REGNUM Норвежские военные пытаются спасти американский самолёт CV-22, который застрял в природном заповеднике с 12 августа 2022 года. У самолёта выявили технические неполадки, ремонт на месте не представляется возможным. Об этом сообщает американское информационное агентство Business Insider.

CV-22B Steve Lynes

Самолёт ВВС США CV-22 Osprey совершил контролируемую аварийную посадку 12 августа после неисправности сцепления. Вооружённые силы Норвегии работают над восстановлением самолёта. Инженеры строят «импровизированную» дорогу, чтобы они смогли доставить самолёт к берегу, где его можно будет извлечь при помощи лодки-крана.

«Мы находимся в процессе восстановления, чтобы доставить самолет в место, где мы сможем поменять двигатели и коробки передач и все, что необходимо заменить», — отметил генерал-лейтенант Джим Слайф, глава командования специальных операций ВВС США.

Операция по спасению самолёта началась в понедельник, 12 сентября, когда в порту Серрейса были погружены на баржу для пятичасовой переправки до заповедника материалы, оборудование, включая кран, экскаватор и деревянные маты.

По словам Слайфа, за последние 12 лет произошло около 15 подобных инцидентов.

Как сообщало ИА REGNUM, американский самолёт-гидроплан, на борту которого находились девять человек, потерпел крушение в Тихом океане возле города Сиэтла.

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