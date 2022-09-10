Донецк, 10 сентября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Киевский район Донецка. Об этом 10 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:30 — н. п. Первомайское — г. Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Донецку еще восемь снарядов.