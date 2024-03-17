Магнитогорск, Челябинская область, 17 марта, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Магнитогорский «Металлург» одержал победу над московским «Спартаком» в первом матче серии ¼ финала Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счётом 4:0.

Алексей Филиппов/РИА Новости

На девятой минуте счёт в матче открыл нападающий «Металлурга» Люк Джонсон. Спустя почти четыре минуты форвард Дмитрий Силантьев удвоил преимущество магнитогорского клуба.

Во втором периоде защитник Егор Яковлев забил третий гол. А на последней минуте третьего периода форвард Никита Гребёнкин установил окончательный счёт, отправив шайбу в пустые ворота.

Таким образом, «Металлург» вышел вперёд в серии — 1:0.

Как сообщало ИА Регнум, 16 марта омский «Авангард» на своём льду проиграл ярославскому «Локомотиву» в первом матче серии ¼ финала Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счётом 1:2. Победу ярославской команде принесла шайба нападающего Максима Берёзкина во втором овертайме.