Москва, 28 августа, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Ударами высокоточного оружия ВКС России уничтожены пункты временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом 28 августа сообщили в Минобороны России.

Минобороны России Истребитель Су-35 ВКС России

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«Ударами высокоточного оружия ВКС России уничтожены пункты временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в н. п. Славянск Донецкой Народной Республики. Ликвидировано до 150 националистов и 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники», — отмечается в сообщении.

Также в результате наступательных действий союзных войск на Донецком направлении потери 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны в населенном пункте Артёмовск превысили 60 процентов личного состава ВСУ.