Оттава, , 19:33 — REGNUM Союзники НАТО инвестируют в новые воздушные и морские возможности на Крайнем Севере. Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил в статье, опубликованной 25 августа канадской газетой The Globe and Mail.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

«НАТО уже наращивает свое присутствие на Крайнем Севере. Новое командование альянса следит за тем, чтобы морские линии связи в Атлантическом океане оставались свободными и безопасными. Союзники, включая Канаду, инвестируют в новые воздушные и морские возможности. НАТО и союзники регулярно проводят арктические и противолодочные учения, чтобы гарантировать, что мы остаёмся готовыми действовать в любых условиях и защищать каждый дюйм арктической территории от любой угрозы. Два крупнейших учения НАТО за последние годы — «Trident Juncture» и «Cold Response» —прошли на Крайнем Севере», — написал Столтенберг.

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Ранее Канада начала военные учения в Арктике «Нанук». Для участия задействованы 200 военнослужащих 408-й тактической вертолетной эскадрильи и 2-го батальона Королевского 22-го полка, а также три патрульных корабля береговой охраны.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство Гренландии хочет укрепить позиции Гренландии в политике обороны и безопасности путем установления более прямой связи с НАТО. В частности, будет тратить два миллиона долларов в год на присутствие в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Об этом заявила министр финансов, сырья, юстиции и равноправия Гренландии Наая Натаниэльсен.

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