Оттава, , 11:27 — REGNUM В Кембридж-Бэй прибыли 200 военнослужащих 408-й тактической вертолетной эскадрильи и 2-го батальона Королевского 22-го полка, чтобы провести первый этап аэромобильных учений. Первый из четырёх этапов операции «Нанук» запланирован на август и сентябрь 2022 года. Об этом сообщает канадское информационное агентство CBC News.

Патрульный корабль ВМС Канады Goose Bay Goosepolish

В первом этапе операции «Нанук» примут участи 200 военнослужащих. Вооружёнными силами Канады будут использованы вертолёты CH-146 Griffon и три патрульных корабля береговой охраны.

Северо-Западный проход был закрыт для прогулочных и круизных судов в 2020 и 2021 годах из-за пандемии COVID-19. Ожидается, что в этом году через него пройдут несколько круизных лайнеров и яхт.

Помимо этого, чтобы следить за ростом морских перевозок в регионе, сформируют «сухопутный компонент», состоящий в основном из резервистов из 31 канадской бригадной группы в юго-западном Онтарио при поддержке рейнджеров из 1-й канадской патрульной группы.

Кембриджский залив, где будут проходить учения, расположен в западной части Северо-Западного прохода, который Канада считает внутренними водами.

Отметим, что на этой неделе арктические патрульные катера HMCS Harry DeWolf, HMCS Margaret Brooke и HMCS Goose Bay наблюдали за военно-морскими военными учениями у берегов Гренландии вместе с партнерами из Соединенных Штатов, Дании и Франции.

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Как сообщало ИА REGNUM, в понедельник, 15 августа, состоится неофициальная встреча премьер-министров арктических стран в рамках расширения председательства Норвегии в Совете министров Северных стран.

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