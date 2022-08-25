Оттава, , 19:24 — REGNUM Членство Финляндии и Швеции значительно укрепит наши позиции на Крайнем Севере и нашу способность укреплять наших балтийских союзников. Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил в статье, опубликованной 25 августа канадской газетой The Globe and Mail.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

«НАТО явно заинтересовано в сохранении безопасности, стабильности и сотрудничества на Крайнем Севере. Арктика является воротами в Северную Атлантику, где проходят жизненно важные торговые, транспортные и коммуникационные связи между Северной Америкой и Европой. Обеспечение свободы судоходства и беспрепятственного доступа имеет важное значение для укрепления нашей экономики и обеспечения безопасности наших людей. Как только Финляндия и Швеция присоединятся к Североатлантическому союзу, семь из восьми арктических государств станут членами НАТО», — написал Столтенберг в обзорной статье.

Отметим, что 23 августа руководитель парламентской группы партии Финляндии Кай Мюкканен заявил о стремлении к созданию постоянной базы НАТО в стране.

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Как сообщало ИА REGNUM, посланники из Финляндии, Швеции и Турции должны встретиться для переговоров о расширении НАТО в Финляндии в пятницу, 26 августа, подтвердила министр иностранных дел Швеции Анн Линде. Обсуждения должны проложить путь в альянс для двух северных стран.

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