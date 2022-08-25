Нуук, Дания, , 14:26 — REGNUM Правительство Гренландии хочет укрепить позиции Гренландии в политике обороны и безопасности путем установления более прямой связи с НАТО. В частности, будет тратить два миллиона долларов в год на присутствие в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Об этом заявила министр финансов, сырья, юстиции и равноправия Гренландии Наая Натаниэльсен, сообщает Sermitsiaq AG.

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«Чтобы гарантировать, что наши мнения будут услышаны, и получить доступ к быстрой информации, выделяются деньги для НАТО», — пояснила Натаниэльсен.

Предполагается, что сумма в два миллиона долларов будут выделяться после 2023 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что НАТО, выходящий за свои географические границы и полномочия, является главной угрозой сложившемуся миропорядку. Об этом заявил сенатор Константин Косачёв.

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