Ярославль, 20 июля, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Кировский районный суд Ярославля арестовал молодого человека, обвиняемого в попытке поджога военкомата в Угличе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Кировский суд

Арестованный — житель города Углича 2001 года рождения. Он обвиняется по двум статьям: «Покушение на совершение террористического акта» и «Покушение на публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, задержанный признался, что им руководили военные Украины. Мужчина арестован на 3 месяца.