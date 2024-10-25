Барнаул, 25 октября, 2024, 07:53 — ИА Регнум. Банкноты номиналом 5 тысяч рублей начали появляться в регионах России. Первыми их увидят жители Алтайского и Пермского краёв. Об этом сообщили «РИА Новости» в местных отделениях Банка России.

Михаил Синицын/ТАСС

Модернизированные банкноты номиналом 5000 рублей уже поступили в Алтайский край. Они запущены в обращение. Об их количестве не сообщается, но, как заверили в банке, обновление старых банкнот новыми будет происходить постепенно.

В дизайне обновлённых банкнот используется символика, связанная с федеральными округами. На лицевой стороне размещены памятники, расположенные в столицах округов, а на обратной стороне — достопримечательности регионов, входящих в состав этих округов.

На банкноте номиналом 5000 рублей изображены достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа. На лицевой стороне банкноты можно увидеть стелу «Европа — Азия», а на обратной — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске.

В Пермском крае также появились «новые деньги», но более-менее массово они начнут поступать с ноября-декабря.

В России планируется до 2025 года поэтапно модернизировать банкноты образца 1997 года.

Как сообщало ИА Регнум, доллары старого образца можно попытаться обменять в других странах, пояснил экономист Михаил Беляев.

Он рекомендовал обменять американские купюры в других странах, однако предупредил, что россияне со старыми долларами на руках могут столкнуться с проблемами в зарубежных банках из-за своего гражданства, а также потерять на больших затратах на саму поездку.

По мнению эксперта, лучший вариант для россиян — хранить сбережения в рублях.

Возобновление печати банкнот номиналом 5 и 10 рублей связано с обеспечением удобства размена и денежного обращения, объяснил генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук.