Москва, 16 мая, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Пакет законопроектов, касающихся особенностей исполнения постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), внесли в Госдуму парламентарии от «Единой России», передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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Законопроект предусматривает, что постановления ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта 2022 г., не подлежат исполнению в России.

При этом вплоть до 1 января 2023 г. Генеральная прокуратура РФ может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта 2022 г., следует из документов.

Кроме того, из действующего законодательства исключаются нормы о том, что постановления ЕСПЧ являются основанием для отмены вступивших в законную силу судебных решений.

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«После прекращения членства в Совете Европы необходимо юридическое оформление этого факта и внесение изменений в соответствующие законодательные акты Российской Федерации, нравится это кому-то или нет», — отметил один из авторов глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

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