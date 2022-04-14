Бишкек, , 19:06 — REGNUM Киргизия будет строить ГЭС «Камбар-Ата — 1» совместно с Узбекистаном. Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров на церемонии открытия Узбекско-Киргизского фонда развития в рамках визита вице-премьер-министра Узбекистана Сардора Умурзакова в Бишкек, передаёт «Кабар».

Узбекистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Высокопоставленный киргизский чиновник также отметил, что новый фонд планирует оказать республике содействие в строительстве торгово-логистических центров и автомобильных дорог.

«Кроме того, Киргизия планирует выступать транзитным мостом для Узбекистана и наращивать объём обмена сельхозпродукции с соседней страной», — подчеркнул глава киргизского правительства.

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ИА REGNUM напоминает, что 20 сентября 2012 года правительства Киргизии и России заключили соглашение о том, что строительством Камбар-Атинской ГЭС-1 и Верхне-Нарынского каскада ГЭС займется ПАО «РусГидро».

Спустя три года киргизстанские власти заявили о том, что российская компания якобы не выполняет условия контракта из-за нехватки денег, а в январе 2017 года парламент Киргизии денонсировал это соглашение в одностороннем порядке.

При этом киргизское правительство должно компенсировать «Русгидро» $37 млн (3 млрд рублей), вложенных российской корпорацией в этот гидроэнергетический проект.

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