Брюссель, 11 апреля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Венгрия не будет нарушать санкции Евросоюза, оплачивая поставки российского газа в рублях. Об этом 11 апреля заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто в перерыве встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге. Видеозапись выступления перед прессой размещена на странице главы внешнеполитического ведомства в Facebook (организация, которая запрещена в РФ).

Правительство Венгрии Петер Сийярто

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение — все новости»

»Что касается оплаты в рублях, то у нас есть решение, которое позволит не нарушать какие-либо санкции, но в то же время обеспечит поставки газа в Венгрию», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта президент РФ Владимир Путин поручил перевести платежи за газ для недружественных стран в рубли. При этом председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что приобретение российского газа за рубли является отступлением от европейских антироссийских санкций.

Читайте также: Фон дер Ляйен назвала оплату за газ в рублях отступлением от санкций

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что власти Венгрии прорабатывают решение о переходе к оплате российских поставок природного газа в рублях. Он напомнил, что первое платёжное обязательство по новым правилам перед Газпромом Венгрия должна выполнить в конце мая.

Ранее по теме: В Венгрии заявили, что оплата газа в рублях не будет нарушением санкций