Брюссель, , 22:18 — REGNUM Заявление властей Венгрии о готовности приобретать российский газ за рубли — это отступление от европейских антироссийских санкций, заявила 8 апреля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью CNN.

Урсула фон дер Ляйен Bmvg.de

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение – все новости»

Назвав «нарушением санкций» условия, которые поставило российское руководство покупателям газа из недружественных стран (рассчитываться за голубое топливо рублями), фон дер Ляйен заявила:

«Если вы сделаете это, заплатите в рублях, то вы нарушите санкции, вы обойдёте санкции, которые мы наложили на Россию».

Она заявила, что Венгрия пока не нарушила санкционных ограничений, так что «всё в порядке», но после заявлений венгерского руководства Брюссель ведёт переговоры с Будапештом по этому вопросу.

Читайте также: Венгрия готовится перейти к оплате поставок газа в рублях

Читайте ранее в этом сюжете: Новак заявил о готовности ряда стран покупать газ за рубли