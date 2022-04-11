Москва, 11 апреля, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Украинские военные, которые устроили обстрелы населённых пунктов Донбасса 9 и 10 апреля, понесут уголовную ответственность. Сбором доказательств и поиском лиц, причастных к их совершению, займутся российские следователи. Об этом 11 апреля сообщили в Следственном комитете РФ.

Nnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет

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«Главным следственным управлением Следственного комитета России по фактам обстрелов военнослужащими вооружённых сил Украины и другими украинскими воинскими формированиями населенных пунктов ЛНР и ДНР, приведших к гибели, ранению людей и повреждению инфраструктуры, возбуждено ещё два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации»), — уточнили в ведомстве.

По версии следствия, с 9 по 10 апреля 2022 года украинские боевики произвели массированные прицельные артиллерийские и миномётные обстрелы из тяжёлых видов вооружения инфраструктуры в городах Донецк, Мариуполь, Макеевка, Горловка, Ясиноватая, а также населённых пунктов Яковлевка, Владимировка и Павловка ДНР. В результате обстрелов восемь мирных жителей погибли, 20 человек, в том числе несовершеннолетний, получили ранения различной степени тяжести.

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Также при аналогичных обстоятельствах украинские силовики с 8 по 10 апреля обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в городах Первомайск, Ирмино, а также в населенном пункте Калиново Луганской Народной Республики. В результате были повреждены дошкольное учебное заведение и жилые дома. Один мирный житель получил ранение.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля украинские силовики снова обстреляли Донецк. По городу было выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.