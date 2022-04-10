Донецк, , 16:54 — REGNUM Украинские силовики снова обстреляли Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 10 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению… г. Донецк (Петровский район), — говорится в сообщении. — Выпущено шесть снарядов калибром 122 мм».

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района ДНР в течение дня, 10 апреля, были эвакуированы 194 человека, включая 39 ребенка.