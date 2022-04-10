Донецк, , 15:08 — REGNUM Ясиноватую и Донецк обстреляли из «Градов». Об этом 10 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Флаг ДНР Dnr-online.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: ️14:40 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 15 ракет из БМ21 «Град»; ️14:50 — н.п. Новомихайловка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 ракет из БМ21 «Град», 6 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Донецк снарядами калибра 122 мм.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли Донецк снарядами калибра 122 мм