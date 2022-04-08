Москва, 8 апреля, 2022, 16:53 — ИА Регнум. 11 апреля в 16:00 в штаб-квартире РВИО (Москва, Петровский переулок, д.6, стр.1.) состоится заседание научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО). Заседание посвящено теме денацификации и приурочено к Международному дню узников фашистских концлагерей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе РВИО.

Иван Шилов ИА REGNUM Обыкновенный фашизм

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В заседании совета примут участие председатель научного совета РВИО, профессор Института стран Востока Анатолий Кошкин, научный директор РВИО Михаил Мягков, член научного совета РВИО Юрий Никифоров, начальник Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации Олег Панков, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Владимир Кикнадзе, политолог, профессор кафедры Истории и теории политики факультета политологии МГУ им. Ломоносова Сергей Черняховский, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Алексей Филитов.

Эксперты обсудят денацификацию Германии после Второй мировой войны и ее уроки для современного мира.

Министерство обороны РФ в рамках проекта «Архивы помнят всё…» опубликовало новые материалы, свидетельствующие о расправах украинских националистов над мирными жителями в годы Великой Отечественной войны и их чудовищной жестокости. Материалы свидетельствуют о том, что красноармейцам приходилось освобождать Украину не только от гитлеровцев, но и от банд украинских националистов, которые совершали убийства и чинили разбой на территории республики.

После 1945 года долгосрочное сохранение мира во всей Европе зависело от искоренения нацизма, который в 1930−40-х гг. пользовался широкой поддержкой и настолько укоренился в немецком обществе, что сделал миллионы людей добровольными соучастниками преступлений.

Долгий и во многом уникальный опыт денацификации Германии после Второй мировой войны в полной мере не был изучен и осмыслен. Почему победившие союзники не смогли быстро провести денацификацию и в ФРГ этот процесс был свернут уже в 1950-е гг. Чем отличались стратегии преследования нацистских преступников у ФРГ и ГДР, у США и СССР? Какие уроки из процесса денацификации актуальны сегодня?

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