Хабаровск, , 07:23 — REGNUM Историк Александр Филонов из Хабаровска считает, что Нюрнбергский процесс должен повториться, а спецоперацию надо завершить, чтобы ситуация не превратилась в тлеющий фитиль.

Народная милиция ЛНР Glava-lnr.info

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«Военная спецоперация на Украине — это не совсем операция против руководства страны, это борьба с неофашизмом. Это понятие объединяет современные правые наиболее реакционные движения, которые являются правопреемником распущенных после войны фашистских организаций. Германия, Италия, Португалия, Венгрия, Испания — фашизм зародился в этих странах, и его корни живучи.

То, что сейчас происходит на Украине, я бы поставил в один ряд с Нюрнбергским, Токийским и Хабаровским процессами. Именно на них было принято решение, что суды над фашизмом не имеют срока давности. Нужен трибунал над Украиной. Причем международный. Россия и Израиль, Белоруссия и Польша — это первые страны, которым есть что предъявить», — считает Александр Филонов.

Эксперт предположил, что возможным было войти в ЛНР и ДНР, отвести от них угрозу и вернуться на свои позиции. Но руководство Украины при этом никуда бы не делось.

«Поэтому президентом России Владимиром Путиным поставлена четкая задача — демилитаризация и денацификация Украины. Мы не воюем за захват территории или за полезные ископаемые, мы должны освободить соседнее государство от неонацистов, ликвидировать правящий режим.

Что касается сроков… Надо завершить операцию как можно скорее, чтобы мероприятие не превратилось в тлеющий фитиль. Потому что если поставленные задачи не решить быстро, то потом все будет очень долго», — цитирует историка «Хабаровский край сегодня».

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