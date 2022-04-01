Москва, 1 апреля 2022, 17:50 — REGNUM В рамках проекта «Архивы помнят всё!» Минобороны России опубликовало новые свидетельства преступлений украинских националистов против своего народа и советских бойцов в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

Информация Главного политического управления Красной Армии от 26 сентября 1944 года
Информация Главного политического управления Красной Армии от 26 сентября 1944 года
Минобороны РФ

Отмечается, что после освобождения территории УССР от фашистских захватчиков и их пособников были проведены расследования, которые вскрыли страшные издевательства над мужчинами и женщинами, грабежи и массовые убийства, совершённые украинскими националистами. Опубликованные министерством материалы доказывают тесное сотрудничество украинских националистов с фашистскими оккупантами.

«Украинские националисты пытаются выдать себя за истинных сторонников, спасителей украинского народа. Они уверяют, что борются и против Москвы, и против немцев за освобождение украинского народа. Это, конечно, вранье. Украинские националисты всячески помогали немцам в их борьбе с Красной Армией, надеясь, что те дадут им возможность захватить власть», — говорится в опубликованной министерством докладной записке начальника Управления агитации и пропаганды ГлавПУРККА.

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