Брюссель, , 13:42 — REGNUM Решение о приостановке членства России в Совете по правам человека ООН является необходимым. В этом уверен верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

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В распространённом заявлении ЕС он подчеркнул, что «масштабы и серьёзность нарушений Россией международного гуманитарного права и международного права в области прав человека требуют твердого и единого международного ответа».

«Последнее голосование в Генассамблее ООН свидетельствует о ясном намерении международного сообщества призвать Россию к ответу», — заявил Боррель.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека. За резолюцию проголосовали 93 государства. Против — 24. Воздержались — 58. Позицию России поддержали Белоруссия, Вьетнам, Куба, Китай, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Иран, Сирия, Северная Корея, а также Никарагуа, Мали, Лаос, Алжир, Боливия, Бурунди, Габон, ЦАР, Конго, Эритрея, Эфиопия, Зимбабве. В ООН пояснили, что Россия сохранит место в СПЧ, но не будет иметь права голоса и выступления.

Президент США Джо Байден назвал резолюцию Генассамблеи ООН «значимым шагом со стороны мирового сообщества», свидетельствующем о превращении России в «международного изгоя». Американский госсекретарь Энтони Блинкен считает такой шаг «исправлением ошибки».

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