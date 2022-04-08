Вашингтон, , 01:33 — REGNUM Президент США Джо Байден назвал резолюцию Генассамблеи ООН о приостановке членства России в Совете по правам человека (СПЧ) «значимым шагом со стороны мирового сообщества», свидетельствующем о превращении России в «международного изгоя». Об этом говорится в распространённом Белым домом заявлении американского лидера.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Джо Байден «Соединённые Штаты тесно взаимодействовали с нашими союзниками и партнёрами по всему миру, чтобы добиться проведения этого голосования, поскольку Россия совершает грубые и систематические нарушения прав человека».

Байден вновь безосновательно обвинил российских военных в якобы совершённых ими военных преступлениях, изложив уже опровергнутую Минобороны России версию о событиях в украинской Буче. По его словам, США продолжат работу «с ответственными государствами по всему миру» по сбору «доказательств», которые позволят привлекать Россию к ответственности, » наращивать давление на российскую экономику и изолировать Россию на международной арене».

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Напомним, за принятие западной резолюции о приостановке членства России в Совете по правам человека ООН проголосовали 93 страны, против неё выступили 24 страны, и 58 — воздержались. Позицию России поддержали Белоруссия, Вьетнам, Куба, Китай, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Иран, Сирия, Северная Корея, а также Никарагуа, Мали, Лаос, Алжир, Боливия, Бурунди, Габон, ЦАР, Конго, Эритрея, Эфиопия, Зимбабве.

Как сообщало ИА REGNUM, после принятия Генассамблеей ООН антироссийской резолюции, МИД РФ объявил о досрочном выходе России из СПЧ.

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