Нью-Йорк, США, , 19:46 — REGNUM Резолюция о приостановке членства России в Совете по правам человека принята 7 апреля Генассамблеей ООН. За неё голосовали 93 страны.

На пленарном заседании 75-й сессии ГА ООН United Nations

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Отметим, что против этой западной антироссийской резолюции проголосовали 24 страны, а 58 — воздержались. Документ принят на условиях «две трети — за».

Уточняется, что против, помимо России, голосовали Белоруссия, Китай, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Иран, Сирия, Северная Корея, Куба, Вьетнам, а также Никарагуа, Мали, Лаос, Алжир, Боливия, Бурунди, Габон, ЦАР, Конго, Эритрея, Эфиопия, Зимбабве.

Россия, согласно принятому решению, не сможет голосовать на заседаниях СПЧ, хотя присутствовать там не запрещается.

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