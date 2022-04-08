Париж, 8 апреля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Вероятность того, что конфликт на Украине закончится в ближайшие недели, мала. Об этом в эфире радиостанции RTL 8 апреля заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

« Этот конфликт, к сожалению, не завершится в ближайшие дни , — считает глава Пятой республики. — Я думаю, что мы увидим очень тяжёлую ситуацию в Донбассе в ближайшие дни и недели».

В этой связи баллотирующийся на второй президентский срок Макрон призвал оказать населению гуманитарную помощь.

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«Поэтому мы делаем всё вместе с Турцией и Грецией и ООН для организации гуманитарных операций в городах Мариуполь и Днепр», — уточнил французский лидер.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова гарантировать мир на украинской территории после прекращения российской специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта глава ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождение Донецкой Народной Республики идёт быстрее, чем в начале спецоперации, хотя говорить о сроках его завершения пока нельзя. Он подчеркнул, что этот процесс зависит от множества факторов.

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При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что российская спецоперация на Украине завершится в скором будущем — «или в обозримом будущем достигнет своих целей или закончится путём переговоров».