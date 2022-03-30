Донецк, , 14:12 — REGNUM Освобождение Донецкой Народной Республики (ДНР) идёт быстрее, чем в начале спецоперации, хотя говорить о сроках его завершения пока нельзя. Об этом глава ДНР Денис Пушилин заявил 30 марта в эфире телеканала «Россия 1».

Денис Пушилин Denis-pushilin.ru

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Говорить о конечном сроке завершения операции по освобождению республики пока не представляется возможным, отметил он. Этот процесс зависит от множества факторов.

«Всё сопряжено с множеством факторов, но то, что операция ускоряется, это уже факт», — подчеркнул Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин заявил, что спецоперация на территории ДНР продвигается в соответствии с планом.

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