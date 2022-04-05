Москва, , 14:31 — REGNUM В администрации президента России не стали уточнять сроки проведения специальной военной операции ВС РФ на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков от комментариев по этому вопросу отказался.

Брифинг Минобороны РФ. 25 марта 2022 года © ИА REGNUM

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«Нет, не буду ничего комментировать по военной операции», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков посоветовал обратиться за информацией и разъяснениями в Министерство обороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция России на Украине проводится с 24 февраля. Как заявил президент Росси Владимир Путин действия российских военных и сил ДНР и ЛНР нацелены на защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.

Россия выдвинула Киеву шесть требований, которые должны стать итогом спецоперации: нейтральный статус Украины, денацификация и демилитаризация страны, признание Крыма российским регионом, признание независимости ДНР и ЛНР, а также отказ Киева от движения с НАТО.