Донецк, 7 апреля, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Франция пытается содействовать вывозу киевских боевиков из Мариуполя. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

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По его словам, среди них могут быть и иностранцы.

«Не будут они вывозить одних только раненых боевиков, которые в большом количестве есть в Мариуполе. Значит, они всё-таки пытаются под видом или раненых, или как-то по-другому вывезти кого-то из этого города, плюс давайте сюда вспоминать, что подключилась Франция и Турция», — сказал представитель военного ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что утром 5 апреля два украинских вертолёта пытались прорваться в Мариуполь для эвакуации главарей украинских нацистов. Обе винтокрылые машины были сбиты из ПЗРК.

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