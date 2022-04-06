* запрещённая в России организация

Москва, , 02:56 — REGNUM Еще два украинских военных вертолета Ми-8, которые должны были эвакуировать главарей националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), были сбиты под Мариуполем 5 апреля.

Вертолет Ми-8 U.S. Air Force

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Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Вертолеты пытались приблизиться к городу со стороны Азовского моря.

«Утром 5 апреля в районе Мариуполя сорвана очередная попытка киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Два украинских вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов», — сообщил Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта под Мариуполем также уничтожили украинский вертолет Ми-8, который должен был вывезти из города боевиков нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кроме того, такие же два вертолета были сбиты под Мариуполем 31 марта.

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