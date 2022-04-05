Москва, , 21:00 — REGNUM Два украинских вертолёта пытались прорваться в Мариуполь для эвакуации главарей украинских нацистов, сообщил 5 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Мариуполь. Вид на Азовское море (сс) MOs810

Обе воздушные машины были сбиты из ПЗРК.

«Утром 5 апреля в районе Мариуполя сорвана очередная попытка киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Два украинских вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов.

Ранее мы неоднократно и по всем доступным каналам доводили киевскому режиму наши предложения о возможности выхода добровольно сложивших оружие подразделений украинских вооруженных сил из Мариуполя.

Сегодня, в очередной раз, с 6 утра московского времени украинским военнослужащим предлагалось прекратить боевые действия, сложить оружие и выйти по согласованному маршруту на подконтрольную киевскому режиму территорию.

Однако данные предложения киевским режимом постоянно игнорируются.

С учетом незаинтересованности Киева в сохранении жизней своих военнослужащих, Мариуполь будет освобожден от националистов подразделениями российских вооружённых сил и Донецкой Народной Республики», — сообщил Конашенков.

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